El deseo para El Milagro: Aprendamos que "el otro no es mi enemigo, es mi hermano”

Durante el programa Sin Vueltas, transmitido por SomosSalta y producido por InformateSalta, el periodista Sebastián Quinteros entrevistó al padre Javier Romero, vocero de la Catedral, quien no dudó en mandar un mensaje a todos los salteños por El Milagro.

Para todos, sean creyentes o no, espero “que El Milagro sea para todos un camino de esperanza, testimonio y fraternidad en donde descubramos el amor de este Dios que viene buscan el amor de este pueblo y el amor de este Dios que viene a abrazarnos a cada uno de nosotros y ojala pudiéramos darle ese abrazado también nosotros”.

En esta línea continuó: “Junto a la virgen, nuestra bella madre, que es la que sigue con los brazos en esa posición de plegaria que siga rezando que siga pidiendo por nosotros que somos sus hijos”.

“Que podamos como ciudadanos y como creyentes y no creyentes, poder volver mirarnos a los ojos, poder ser hermanos entre todos y que el otro no sea mi enemigo, sino que es mi hermano, piense distinto, tenga la bandera que tenga, pero que seamos hermanos que nos respetemos y que volvamos de nuevo a sanar este tejido social tan lastimado en el que estamos todos, en donde haya tolerancia, respeto y sepamos que el otro no es mi enemigo es mi hermano”.

“Que el milagro produzca ese encuentro fraterno en todos nosotros”.