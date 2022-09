Méndez, acusado de corrupción, se presentó en la justicia: “No vamos a interferir”

Luego que la Unidad Fiscal ampliara la imputación en su contra por los delitos de peculado, el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, se presentó en sede judicial para conocer los hechos, montos y otras cuestiones vinculadas a la causa.

Antes de ingresar a la audiencia, Méndez, quien está acusado por asociación ilícita, peculado y enriquecimiento ilícito, dialogó con la prensa y dijo creer en la justicia. “Fuimos citados para hacernos conocer no sé qué más sobre la causa, así que estamos esperando eso, yo creo en la justicia”, expresó.

En la oportunidad, señaló que no buscan interferir en la justicia y se mostró predispuesto a aportar todo lo que sea necesario para acelerar los plazos y que la defensa pueda también reunir todos los elementos probatorios necesarios.

Sobre el avance de la causa, el exintendente de Salvador Mazza, que fue destituido en octubre de 2021, dijo que se encuentra en la etapa final. “Creo que el peritaje se había terminado de hacer, yo creo que también sobre eso van a estar informando y así poder preparar la defensa”, sostuvo.

Con respecto a su día a día, dijo que continúa ligado a su actividad privada, y recordó el robo de una caja fuerte donde tenía una importante suma de dinero en dólares, pesos argentinos, bolivianos y joyas. “Estamos bien, estamos trabajando junto con la familia como siempre lo hicimos”.

Por último, sostuvo que aún no hay fecha de juicio, y no está claro si se elevará la causa o no. “Seguimos trabajando, yo creo que como puede ir a juicio, como no se puede ir, tenemos que estar atentos, y dar todas las pruebas necesarias para que eso no ocurra”, concluyó.