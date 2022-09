Este Milagro la Cruz Roja no podrá estar en plaza 9 de Julio, ¿por qué?

En medio de los dispositivos y preparativos para la asistencia de salteños durante los días del Milagro, se suscitó una complicación entre la Cruz Roja y la Municipalidad de la ciudad, luego que ésta le requirió que retiraran su carpa de plaza 9 de Julio donde se habían asentado como en otras oportunidades.

Al respecto de esta situación que se dio a conocer, InformateSalta se comunicó con Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos de la intendencia quien dio a conocer los motivos de este requerimiento hacían la entidad de socorro a la salud.

Primeramente aseveró que el cuadrante céntrico frente la Catedral fue netamente reservado para el funcionamiento del SAMEC, la Policía de la Provincia y de la Municipalidad, como así que quienes querían apostarse debían pedir sus permisos pertinentes.

“Entendemos que obviamente es importante la Cruz Roja, pero también hay que prever que uno pueda querer ayudar y estorbar si las cosas no se hacen de manera ordenada”, manifestó la funcionaria quien agregó que esta decisión no implica que no atiendan en el Milagro.

“Estamos hablando con ellos, y con otras instituciones que querían estar en la plaza, ofreciéndoles alternativas donde el municipio estará recibiendo a los peregrinos”, aclaró Pontussi contando que podrán colocarse, no en la plaza, pero sí en otros sitios donde igualmente brinden sus atenciones médicas.

“Estamos buscando opciones, hablando, proponiendo puntos como en la Rotonda de Limache, en San Luis, en la ruta 51, lo que es (el ex peaje) Aunor, El Quirquincho… sitios que estamos coordinando entre lo público y privado”, subrayó para concluir.

