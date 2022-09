Para Martín de los Ríos, el "dólar soja" es una medida curiosa y rara

El Gobierno Nacional publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial el decreto que formaliza la creación del nuevo programa exportador por el cual las exportaciones de soja se liquidarán hasta el 30 de septiembre a un tipo de cambio de $200.

Luego de esto, fueron muchas las opiniones encontradas desde el sector al respecto. El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Provincia de Salta, Martín de Los Ríos, en diálogo con InformateSalta, sostuvo que es una medida curiosa y rara.

“Desde Salta lo lamentamos, pero no va a tener resultado, a pesar de que sea una buena medida encaminada a la justicia, porque es un sector que produce, que motoriza la economía agropecuaria puntualmente, incluyendo en ese sector al producto soja. Esto le genera la posibilidad y los atractivos para comercializar a un sector muy castigado, con un tipo de cambio irreal que es el oficial, más los derechos de exportación”, dijo.

Añadió que todo lo mencionado anteriormente claramente hace muy difícil que alguien se deprenda de esa moneda de ahorro, que es la soja, con esta inflación. “Se están liquidando muchos granos”, dijo.

“Nosotros desde Salta no vamos a tener casi beneficios porque no hay soja en mano de productores. Justamente por estas asimetrías de competitividad, los productores salteños van vendiendo a medida que cosechan, no hay capacidad de aguardar y no tienen reserva de granos en su poder”, criticó.

“La medida es de fomento, es buena, pero lamentamos que a Salta llegue tarde”

Anheló que el año que viene se intente algo igual cuando estemos en condiciones de vender como productores: “no deja de ser una medida extraña porque es para un solo cultivo y por tiempo muy cortito, así que beneficiará a las acopiadoras, algunos productores de La Pampa húmeda, pero no en nuestra provincia, lamentablemente”, concluyó.

Sobre la situación del combustible afirmó que está casi normalizada por 3 cuestiones. La primera porque aumentó el precio, pero eso es un chicote para la producción. Por otro lado, es porque terminó la cosecha y hay menos demanda. Por último, porque llegaron finalmente los buques que importó YPF, por lo que hay mayor distribución de combustible.