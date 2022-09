Durand celebró la aprobación de pirotecnia cero: "Es un gran paso de nuestra sociedad"

Tras la aprobación de la iniciativa de pirotecnia cero en la Cámara Alta, familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y excombatientes de Malvinas que encabezaron la lucha durante años para lograr la empatía de la sociedad y de los legisladores se unieron en un sólo grito de emoción y alegría por el deber cumplido.

"Es un gran paso adelante de nuestra sociedad. Hubo un gran debate, legisladores de las comisiones hicieron un gran trabajo escuchando a diferentes sectores. Incluso se buscó la opinión de participantes de otras provincias", celebró el senador Emiliano Durand.

En este sentido, indicó que se entrevistó con profesionales que trabajan con chicos, no solamente con TEA, sino con síndrome de Down y con dificultades neurológicas que no entienden las causas de las explosiones. “Nuestra Constitución garantiza la salud y pone en cabeza del Estado el efectivo cumplimiento de esta garantía. Nosotros somos parte de ese Estado y tenemos una responsabilidad altísima en velar que se cumpla", agregó.

"Tenemos que decirles a todas las familias con estas dificultades que no están solos, que nosotros estamos con ellos, los senadores, los diputados, el Estado de Salta está con ellos acompañándolos", sentenció el senador por Capital.