No más pirotecnia sonora: el Senado convirtió en Ley el proyecto que la prohíbe

Este jueves la alegría de padres de niños con trastornos del espectro autista (TEA), personas con discapacidad, proteccionistas de animales y Veteranos de Malvinas se hizo sentir en el recinto del Senado Provincial. Tras una larga lucha, lograron que se apruebe una ley que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en todo el territorio provincial.

A su turno, el senador de Rosario de la Frontera, Javier Mónico Graciano, aseguró que quedan excluidos de los alcances de esta Ley los artificios pirotécnicos de señales de auxilio, destinados a producir señales de emergencia o salvamiento, empleados por las Fuerzas Armadas, Navales, de Seguridad, Defensa Civil o aquellas autorizadas expresamente para defensa de granizo, industria minera, entre otras.

“Es un proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, se han realizado rondas de consultas en donde se ha invitado a participar y se han escuchado a quienes considerábamos que tenían algo que decir al respecto. Debemos impulsar normas que garanticen el goce de derechos de aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad”, dijo.

En este sentido puso énfasis también en los animales. “El ser humano en el planeta Tierra no se encuentra solo, tenemos que convivir y coexistir con otras especies animales, a las cuales también debemos respetar en su bienestar. No podemos infringirles padecimientos o sufrimiento”, expresó.

Por su parte, el senador Emiliano Durand, sumó la voz de Roberto Carabajal, un hombre Veterano de Malvinas quien contó aún hoy, a 40 años de la guerra, sufren las consecuencias de las explosiones.

“Entrevistar madres que en las épocas en la que se tiran fuegos artificiales, no saben como contener y calmar a sus hijos, que se rompen los dientes, que le sangran los oídos por la hipersensibilidad. El momento de alegría para muchos, es una penuria y un estrés y todo negativo que puede ser para todas estas familias, que no son pocos. Nosotros ahora les tenemos que decir que no están solos”, agregó.

Para él, los legisladores también deben acompañar a quienes luchan por el medio ambiente y los animales y aquellos que quieren dar un paso adelante en la tolerancia y protección de aquellos que son más vulnerables dentro de la sociedad salteña.

Al momento del debate, por unanimidad y con el pedido de abstención del senador por La Caldera, Miguel Calabró, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto.