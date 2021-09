Búsqueda de David Sulca: "Esperamos encontrarlo para saber qué pasó”

La búsqueda de David Sulca se intensifica con el paso de las horas. Con una base montada en Quijano y con la intervención de dos helicópteros de las Fuerzas Aéreas Argentina recorren por aire la zona, sin abandonar la búsqueda terrestre con baquianos, lugareños y personal idóneo.

Wenceslao Sulca, es papá de David y participó hace instantes en uno de los vuelos a bordo de los helicópteros de montaña de la Fuerza Aérea y pudo trazar un nuevo posible camino.

Al ser consultado por el carácter y la personalidad de David, contó que era un chico que no le gustaba estar con gente. “La soledad lo pudo llevar a hacer cualquier cosa, o alguien le pudo hacer daño. Esperamos encontrarlo para saber qué pasó” subrayó.

De igual manera el hombre cree que no se puede arriesgar más vidas. "Es muy difícil observar desde arriba para poder hacer una búsqueda muy a fondo, es difícil porque tenemos muy poca visibilidad. Pero yo estoy conforme con toda la gente que trabajó acá, el Ministro, el Comisario, la gente, los baquianos de la zona, pero hay cosas que no podemos arriesgar más por una persona".

"Yo sé que es mi hijo, pero hay que resignarse, estamos arriesgando gente que no está preparada y eso a mí no me va quedar bien que algo les pase, que va ser culpa mía, prefiero buscarlo con baquianos" concluyó.

En tanto el Ministro de Seguridad, Juan Pulleiro desde la base montada en Campo Quijano dijo por Multivisión "Si, ya llevamos 8 días y estamos muy preocupados, por suerte en esa zona que estuvimos recorriendo, tenemos patrullas de la policía, bomberos, defensa civil, baquiano y vecinos. Tenemos más de 50 personas haciendo distintos patrullajes y rastrillajes"

Pulleiro explicó que con el paso del tiempo el radio de búsqueda se ha extendido y no se centra en un solo lugar. "Desde Santa Rosa hasta La Poma, ya hemos abarcado desde la ruta 51 hacía los Cerros y la ruta 40 hacía los cerros. Ayer gracias a Dios se sumaron dos helicópteros Lama de la Fuerza Aérea Argentina, son especialmente diseñados para alta montaña, tiene capacidad para volar más de 5000 mts sobre el nivel del Mar, el escuadrón de Mendoza, que están con nosotros son especialista en búsqueda y rescate", explicó mientras se alistaba para participar de un segundo vuelo con las dos naves abarcando el cerro por ruta 40.

Por último el Ministro de Seguridad agregó que el Padre de David, tras sobrevolar el cerro San Miguel desde ruta 51 pudo por su conocimiento como baquiano trazar el nuevo lugar. "Hemos re definido la zona de búsqueda del otro lado del Cerro San Miguel, hacia la ruta 40. La ladera Oeste de ese cerro, que él podría haber cruzado desde su casa que queda en las capillas, puede haber recorrido hasta donde encontramos la montura de David, una de las posibilidades es que haya subido ese cerro y haya bajado hacia el lado de la 40, porque tiene familiares de ese lado" concluyó el funcionario.