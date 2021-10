Búsqueda de David Sulca: “Creo que mi hijo está con vida en algún puesto de un lugareño”

“Vamos a ampliar la búsqueda a pueblos cercanos a los parajes, creo que mi hijo está vivo aún”, así lo manifestó Wenceslao Sulca, padre del joven desparecido el pasado 15 de septiembre, en las alturas de Las Capillas.

Al cumplirse tres semanas de la última vez que fue visto, Wenceslao dijo que mantienen la esperanza de hallar a su hijo en algún lugar escondido o cobijado por lugareños que no saben de su extravío. “Creo que mi hijo esta con vida en algún puesto de un lugareño. Sigue enojado por algo o no quiere volver por vergüenza por no poder volver con los animales”.

A su vez explicó que el rastrillaje continúa por parte de los grupos especiales de la policía y de Gendarmería Nacional que se sumó en estos días a los operativos en diferentes puntos de la Puna cercana a Las Capillas y la ruta nacional 40.

La familia sostiene que no hay rastros de accidente alguno que la haya ocurrido. “Si le hubiera pasado algo, el cuerpo hubiera estado por ahí, rastreamos todo. Y lo que pensábamos que era sangre terminaron siendo rastros de animales” explicó el padre ante las huellas halladas en los alto del Chorro Malo el sábado pasado.

Sulca dijo a Valle de Lerma que hoy que extenderán la búsqueda a Payogasta, San Antonio de los Cobres, Cachi y hasta parajes cercanos a Las Capillas.

No bajan los brazos

Por su parte, el coordinador de Asuntos Indígenas del Pueblo Tastil, en el Municipio Campo Quijano, Manolo Copa, explicó quie hasta el momento no hay ninguna noticia y que el cansancio ya se empieza a sentir. "Estamos como el primer día, sin ninguna noticia. Venimos muy cansados", afirmó.

Además agregó que la zona donde se extravió el joven, en la Quebrada del Toro, se registra mucho viento, frío y neblina pero aseguró que continuarán con su búsqueda, en colaboración con la Fiscalía de Campo Quijano.

Finalmente, informó que la familia Sulca está recibiendo donaciones de ropa y zapatillas, que pueden entregarse en el edificio municipal.