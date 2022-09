Abdul, protector de los callejeritos, necesita ayuda para continuar con su misión

Se trata de uno de los personajes más reconocidos en las peatonales salteñas. Aunque casi nadie conoce su rostro, ya que siempre está casi cubierto por su capucha oscura, Abdul Onur tiene un gran corazón y es un ferviente defensor de los derechos de los animales.

Aparenta ser una persona solitaria y oscura, por su forma de vestir y porque cumple su misión en soledad, sin embargo siempre está rodeado de una gran cantidad de callejeritos, a quienes les da de comer todos los días. Ésa es su misión, alimentar a los perritos que no tienen hogar, para ello se dedica a vender repasadores en la peatonal.

Por más bueno que sea con los animales callejeros, la situación económica no lo está ayudando. Abdul Onur está pasando por un mal momento monetario y ante esto solicita la ayuda de todos para colaborar con aquellos que no tienen hogar y fueron abandonados.

Por medio de sus redes sociales, el 'ángel de los callejeritos' contó que la venta de repasadores y trapos no le alcanza para darle de comer a los animales.

"Esta ves ya no me alcanza con la venta de lo repasadores para darle de comer todos los domingos a los callejeritos. Pido por favor su colaboración para no dejar de hacerlo. Tengo que comprar bolsas de alimentos y me siento mal no poder comprar. Cualquier ayuda es bienvenida. Dejo el ALIAS: HOGARONUR.GRACIAS de Banco Nación. Cuenta de J.e.g. Mucha gracias", escribió.

Cabe recordar que la Abdul se encuentra todos los días recorriendo las peatonales de la ciudad junto a los callejeritos. Cualquier ayuda es bienvenida.