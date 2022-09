Hoy arranca la fecha 19 de la Liga Profesional, Boca y River juegan sus partidos el miércoles

La fecha 18 que tuvo el superclásico entre Boca y River que fue victoria para el equipo de la ribera quedo atrás ya que hoy ya se abre la fecha 19 de la Liga Profesional 2022, que tiene a Atlético Tucumán como único líder del torneo con 34 puntos a falta de 9 fechas.

El primer partido que tendrá esta fecha es el de Independiente que visitará a Sarmiento que se jugará hoy a las 17 en donde el Rojo buscará ganar su segundo partido consecutivo algo que no hace varias fechas mientras que el Verde necesita ganar para alejarse de la zona roja de los promedios.

Por otro lado Boca que tras ganarle a River es uno de los conjuntos que se prendió en la pelea visitará a un Lanús que esta último en el torneo este miércoles desde las 21:30 mientras que River intentará reponerse de su derrota en La Bombonera cuando reciba desde las 19 a Banfield que tratará de llegar de mejor manera al clásico del domingo ante el granate.

Mientras que el puntero Atlético Tucumán buscará revalidar su posición en la tabla de posiciones este jueves desde las 21:30 cuando reciba a Talleres que viene de capa caída hace varios encuentros después de lo que fue su eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final.

Lunes

Sarmiento vs. Independiente, 17 hs.



Martes

Vélez vs. Central Córdoba (SdE), 16:30 hs.

Huracán vs. Barracas Central, 19 hs.

Godoy Cruz vs. Tigre, 19 hs.

Platense vs. Unión, 21:30 hs.

Racing Club vs. Patronato, 21:30 hs.



Miércoles

Aldosivi vs. Newell's, 14 hs.

Colón vs. San Lorenzo, 16:30 hs.

River Plate vs. Banfield, 19 hs.

Lanús vs. Boca, 21:30 hs.



Jueves

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors, 19 hs.

Rosario Central vs. Estudiantes, 19 hs.

Atlético Tucumán vs. Talleres, 21:30 hs.

Gimnasia vs. Arsenal, 21:30 hs.