Rescate en Ingeniero Maury: Aseguran que fue posible gracias a un grupo de enduristas

Durante el fin de semana un joven practicante de enduro sufrió un accidente en un cerro próximo a Ingeniero Maury, desde el Club San Lorenzo Andino aseguran que el rescate fue coordinado por ellos y realizado por un grupo de enduristas con asistencia de un médico que se subió a una de las motos.

Si bien desde la Policía de Salta sostienen que el rescate lo realizó la división aerotransportada, en diálogo con InformateSalta, uno de los miembros del club, Santiago Cuevas, sostuvo que cuando llegó al lugar “no había ningún oficial”.

“Conmigo se comunicó el hermano de Nicolás alrededor de las 19 el sábado, pidiéndome por favor que le dé una mano porque estaba al tanto de que nosotros participamos en los rescates anteriores”, comenzó diciendo el joven.

Nicolás se encontraba en el Cerro Los Planchones, tenía una fractura expuesta y perdía sangre producto del accidente, detalló Cuevas.

“Yo me dirigí a la Comisaría de San Lorenzo para ver si estaban al tanto, no sabían absolutamente nada ellos”, continuó comentando para luego añadir que llamó a sus colegas de montañismo para comenzar a organizar el rescate, en total cinco montañistas acudieron al lugar.

“Previo a eso se coordinó con aviación civil para mover el helicóptero, me comuniqué con la familia para que realice la denuncia ya que sin ella no pueden mover el helicóptero. Al día siguiente llegó el helicóptero porque por la hora no podía salir, no tiene referencia por los cerros”, enfatizó.

A través de llamadas a conocidos del SAMEC y “chicos del enduro” es que pudieron coordinar una serie de acciones que se plasmaron cuando a las cuatro de la mañana del domingo, un médico a bordo de una moto de enduro llegó hasta Nicolás para estabilizarlo y hacer posible su descenso en una camilla.

Antes de que el médico llegará con el deportista herido, “me llama el jefe del operativo para decirme que como el helicóptero iba a subir al día siguiente, los oficiales se retiraban del lugar. Cuando yo llegué no había ningún oficial”.

Consultada por InformateSalta, la doctora María del Valle Paul, contó que se encargó de coordinar a los servicios de salud. “No pude intervenir yendo a la zona. Estuve un poco detrás de escena tratando de colaborar”.

La especialista activó la red de emergencia, dio aviso al SAMEC, alertó al Hospital de Campo Quijano y pasó el minuto a minuto al Hospital San Bernardo para que esté preparado para su recepción.