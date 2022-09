Filmaron a una profesora maltratando a los gritos a sus alumnos: "¡Son anormales!"

La maestra de arte de la Escuela n°1 de Lobos maltrató a los alumnos de segundo año durante la calse de arte. Cansados de las agresiones, los chicos la grabaron y compartieron el video en TN y La Gente.

En el material, se puede escuchar a la docente: "Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas", dijo mientras estaba parada frente a toda la clase.

Moviendo las manos, visiblemente nerviosa, agregó: "Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. No son normales, disculpenme".

Si bien el video fue grabado el 30 de agosto, la mamá de uno de los alumnos que va a ese curso y pidió preservar su identidad, relató a TN y La Gente que no es la primera vez que suceden estos hechos. "Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata", indicó.

También, la mujer contó que un grupo de padres se reunió con el director para plantearle este problema y les contestó que "no pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias. Nunca nos pidió disculpas".

La hija de Lucrecia también va a ese curso y contó que la maestra siempre maltrata a los alumnos. "Por suerte uno de los chicos la grabó y tenemos el video como prueba".

La mujer añadió que un grupo de padres de reunió con la docente y negó los hechos. "Las imágenes son contundentes, no puede negar nada. Además nos amenazó y nos dijo que si el video se viralizaba nos iba a denunciar. Yo no tengo miedo. Ya puse un abogado".

Lucrecia mandó una nota en el cuaderno de comunicaciones con su hija pidiendo una reunión con el director, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Qué dicen las autoridades de la institución

Según pudo saber TN, las autoridades de la institución educativa decidieron separar de su cargo a la maestra y se le asignaron tareas administrativas para que no esté en contacto con los chicos.

Se desconoce aún si se le iniciará algún tipo de investigación o si se tomará otra determinación sobre su continuidad dentro de la escuela.

Con información de TN