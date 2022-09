Sigue la disputa por la Elección de la Reina: "Tenemos que trabajar para todos, no para unos cuantos"

La Municipalidad de Salta hace algunas semanas anunció que la capital salteña no participará de la Elección de la Reina de los Estudiantes en Salta. Luego de esto, el director general de la Agencia de la Juventud de la Provincia, Pablo Marcial, ratificó la decisión de organizar una elección para dar lugar a que participen aquellas instituciones que ya habían elegido a su representante.

Luego de esto, la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, criticó la decisión. “Sostener estereotipos de belleza hasta tiene consecuencias en la salud integral de muchas chicas que se sienten excluidas si no alcanzan esos ideales. Si la idea fuera evaluar la formación, ¿por qué solo participan las mujeres?”, dijo.

Sobre esto, Marcial dialogó por InformateSalta, y sostuvo que se armó una polémica por la distorsión de la información. “Con Itatí tenemos una muy buena relación, está todo más que bien y acordamos que una vez que pase esta elección, vamos a trabajar con todos los sectores, tanto los que están de acuerdo como los que no”, añadió.

Dijo que buscarán que no pase nuevamente una situación como esta y que todos los chicos puedan tener su espacio. “El gobernador nos pide que trabajemos para todos, no para unos cuantos”, agregó.

“Nunca vamos a permitir que se corte la Fiesta de los Estudiantes, pero vamos a permitir que diferentes chicos y chicas expongan sus ideas y proyectos”

Por otra parte, contó que tuvo contacto con la Municipalidad de Salta: “Hablé con el coordinador de Área de Juventud en su momento y me manifestó que no iban a participar de estas actividades porque no estaba en su interés hacerlo. Sin embargo, muchos chicos ya me habían dicho por distintos medios que tenían interés en participar, pero me pareció injusto que no todos se podían contactar conmigo y se iban a quedar afuera, por eso no organizamos nada y lo dejamos para el año que viene”, dijo.

“Esto es un aprendizaje para la próxima vez tener respuestas más concretas en estas situaciones, que esperamos que no vuelvan a pasar”, finalizó.