"No sé qué hubiese pasado en pandemia con un gobierno como el de Macri"

En la última entrega del ciclo televisivo Sin Vueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de dialogar con el periodista y analista político Moisés Koss sobre lo que dejaron estos primeros mil días de la gestión de Alberto Fernández.

“Hay que contextualizar un poco de dónde veníamos para hacer ese análisis, más allá de todo lo que ha sucedido con respecto a la pandemia que está considerada como una tercera guerra mundial, hemos visto que el Estado Nacional ha estado presente y estuvo presente en las circunstancias, sobre todo – yo le digo así caseramente –“curando gente”.

"Estuvimos, de alguna manera, buscando alguna solución para esto que fue la pandemia. Y eso, el salvar vidas, llevo gran parte de la gestión"

En la oportunidad, criticó el rol de la oposición. "Hemos visto una oposición bastante irracional, con algunas cuestiones que no colaboran, no muy cercanas a la República. Hay una crítica permanente, entonces, todas esas situaciones fueron en detrimento de la propia gente, del propio pueblo. Entonces uno ve que hay irracionalidad en un lugar y por otro, la propia reacción del gobierno no era la esperada, por ejemplo para aquellos que ven en un gobierno nacional y popular una salida".

En ese marco, apuntó directamente contra el Presidente. "Creo que los errores que se vieron tienen que ver con una falencia hasta personal del Presidente, que no ha sabido representar este proyecto que está muy ligado al Peronismo”, prosiguió el comunicador.

Con respecto a la persona de Alberto Fernández, Koss destacó “que por ahí no estuvo a la altura. "Él y su gabinete no estaban preparados para este tipo de circunstancia que tuvo que vivir el mundo. Yo consideraba que este iba a ser un gobierno de transición. Veníamos de un golpe muy fuerte, sobre todo lo económico que eso se transfiere lo social, y que tiene que ver con un malísimo gobierno de lo que se puede llamar Cambiemos, PRO y demás"

Sobre la llegada de Massa al gobierno, dijo que va a tener una representatividad casi de presidente. "Alberto Fernández cogobierna, es una especie de gobierno tripartito, un triunvirato. Donde las decisiones políticas no las toma, por ejemplo, la pata fuerte del Kirchnerismo que está representada por Cristina. Y para tomar esas decisiones políticas aparece la figura de Massa, un presidenciable eterno desde que empezó su carrera”.

También se refirió a una posible candidatura de Cristina Fernández. “Las bases, la militancia – y más en ese sector – la herramienta política es La Cámpora, habla de mucha juventud, de gente que se ha enamorado nuevamente la política con el Kirchnerismo. Esa base dura, o por lo menos con un objetivo en común, pide a gritos que la persona que va a representar este proyecto sea Cristina Fernández de Kirchner".

Además indicó que hay una situación política y social muy violenta en la Argentina, como lo hemos visto en este atentado a la a la vicepresidenta. "Es un hecho social muy fuerte, Cristina hace pocas horas dijo: “Yo no temo por mi vida, esto para mí es un retroceso. Creíamos que esta situación la habíamos superado después de tantos años de la recuperación de la democracia” y es verdad, yo lo tomo así, fue un atentado a la democracia".

"No se puede dejar de lado que mañana pueda ser candidata“

Con respecto a las falencias en la economía, los altos índices de inflación y demás, el analista aseguró que “falló el mundo, en ese sentido, porque hay que tapar baches y se tapan a través de una inversión que tiene que hacer el Estado, se desequilibra la economía. "Estaríamos muchísimo peor con un gobierno que no invirtió en salud y que eliminó Ministerio de Salud Pública, bajó el plan de vacunación, o sea que después tener 200 vacunas llegaron a implementarse 15 ó 20 vacunas".

En términos de salud, creo que el Gobierno hizo todo lo que estuvo al alcance. "Alberto no me representa, tengo una representación distinta de lo que puede ser un gobierno nacional y popular. Sin embargo, creo que hizo todo lo que estuvo al alcance. Creo que estuvo muy a la altura en ese sentido y que ahí se fue de gran parte de la dedicación y de la gestión, por eso llegan desgastados a esta parte de la gestión y que ahí la oposición aprovecha para hacer campaña política”.

Si tuviera que destacar tres hechos o medidas puntuales de este Gobierno, Moisés Koss mencionó: “Primero sería el tema sanitario, bajo todo punto de vista. El segundo, la participación y el funcionamiento que tiene la República hoy por hoy. Y la tercera, que tengo que destacar que aquellos que no son beneficiados por algunas cuestiones dentro de lo que es la economía hoy tienen su posibilidad a través de todos esos planes que son tan subestimado, tan rechazados por ahí pero que el Gobierno anterior no pudo dejar de lado y que incrementó ese número de planes sociales, porque ante una situación así, a la gente le tenés que dar de comer primero y después pensar en educación y todo ese tipo de cosas que están sucediendo".