La Selección se entrena en Estados Unidos a la espera de la llegada del “Cuti” y Martínez

La Scaloneta comenzó la semana de trabajos en Estados Unidos de cara a los amistosos ante Honduras y Jamaica con la cabeza puesta en el Mundial de Qatar 2022, que comenzará en exactamente dos meses. La delegación de 28 jugadores que citó Scaloni todavía no se completó ya que faltan llegar Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Romero y Martínez, no pueden sumarse al grupo con la Selección porque no tienen la Visa para ingresar a Estados Unidos ya que cuando se la iban a tramitar se cerró la Embajada estadounidense en Inglaterra por el luto del fallecimiento de la Reina Isabel y los defensores de la Selección se quedaron sin papeles. Desde la AFA afirman que llegarían recién para el entrenamiento del jueves que seria el último antes del primer amistoso contra Honduras, por lo que habrá que ver si Scaloni decide de todas maneras darle minutos o los piensa para el segundo juego, que será el martes 27 ante Jamaica en New Jersey.

Todavía no está definido si Scaloni para estos partidos buscará aceitar el once "ideal" para el debut mundialista o si los usa para evaluar jugadores que se puedan estar jugando su chance de integrar la lista final de la Argentina para Qatar 2022.Pero por el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico tiene más chances que Marcos Acuña para el primer partido mientras que después Scaloni tendrá que decidir entre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, en caso de que Giovani Lo Celso no llegue al primer encuentro y por último en caso de que el Cuti Romero no llegue, Germán Pezzella es la primera opción por delante de Nehuén Pérez.