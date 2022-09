Ojo con las promesas: Mercado Pago y otras rinden mucho menos que un Plazo Fijo

Cuidado con las promesas que suenan lindo, pero terminan siendo un anuncio al menos engañoso. Sólo hay que mirar un poquito e informarse para no caer en la trampa, y saber que hay otras opciones mejores.

Mercado Pago hizo un anuncio de que su subsidiaria, Mercado Fondo, un instrumento de inversión para pequeños ahorristas, reúne a 5 millones de usuarios en todo el país que ya invirtieron. Pero ¿a cuánto y por qué?

El fondo común de inversión ofrecido a través de Mercado Pago (administrado y custodiado por Bind) se consolida como la opción inclusiva para hacer rendir el dinero desde el celular: sólo en el último año el monto invertido superó los $ 60.000 millones.

“En apenas 4 años revolucionamos las inversiones y las pusimos al alcance de todos. Mercado Fondo es un gran ejemplo de inclusión financiera en nuestro país, y el principal producto utilizado hoy en día en términos de ahorro e inversión. Con este Fondo Común de Inversión, accesible desde cualquier dispositivo móvil, multiplicamos por 13 la cantidad de personas y comerciantes que invierten con este tipo de fondos, generando un impacto positivo no sólo en términos de acceso a herramientas más sofisticadas sino también en educación”, aseguró Alejandro Melhem, vicepresidente de Mercado Pago.





Lo que hay que saber: 25% menos

Es importante saber, informarse y comparar: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó la semana pasada la tasa de política monetaria en 550 puntos básicos. De esta manera la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó de 69,5% a 75%.

Además, el directorio de la autoridad monetaria aumentó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 75% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos.

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 66,5%.

En el caso de Mercado Fondo, donde no es necesario contar con una cuenta bancaria, los saldos invertidos rindieron TNA 50,7%. Es decir un 25% menos que un plazo fijo, el más elemental de los instrumentos de inversión y tomado a mdo de referencia. Ni que hablar si se compara con otros que rinden mucho más, aunque claro, demandan un mayor conocimiento.



No obstante, el dinero invertido genera rendimientos que se reflejan diariamente y está siempre disponible para ser usado en cualquier momento, ya sea para comprar con código QR, pagar en comercios con la tarjeta prepaga de Mercado Pago, realizar transferencias a una cuenta bancaria o digital, recargar la SUBE, pagar servicios, etc. Es decir mantiene tu dinero cautivo dentro del mismo sistema. O, en casi todos los casos, se trata dinero que no se coloca voluntariamente sino que se logra a través de una operación comercial y simplemente se invierte en esos fondos porque ese dinero está allí. Simplemente por eso.