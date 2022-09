Digitalización del estacionamiento medido: “No vemos una solución, vemos un problema”

Durante el plenario del Concejo Deliberante para tratar la digitalización del estacionamiento medido diferentes permisionarios pudieron expresar sus dudas a los funcionarios presentes luego de que el Concejal José Gauffín explicará los puntos más destacados de la iniciativa. Insisten en el cobro en efectivo.

“El sistema de estacionamiento medido tiene muchos años con prácticamente la misma legislación, con algunos cambios que se produjeron durante este gobierno, pero fueron mínimos. Hace mucho venimos con ese pedido permanente, mejorar el sistema”, comenzó diciendo el edil.

En esta línea continuó: “La Ciudad de Salta decidió darle al estacionamiento medido una mirada solidaria, buscando de alguna manera ayudar a los sectores más vulnerables. Este proyecto no buscó en nada eliminar en nada la figura del permisionario, busca fortalecerla y que mejoren las condiciones”.

Gauffín detalló beneficios para distintos sectores de la Ciudad de Salta:

“El municipio se vería beneficiado en esa información”.

“Es transparentar definitivamente el manejo de la adjudicación de cada cuadra. Todos sabemos los problemas que tuvimos en los últimos años en el manejo de expedientes, en cajas, parece la prehistoria”.

“Ya no cobrarían en efectivo, en la pandemia se ha recalcado que el uso de dinero los expone más a las enfermedades”.

“Tendrían una cuenta de ahorro gratuita” .

. “Pasan de ser los cobradores del sistema, sino los controladores del sistema”.

“También el vecino que paga tiene que tener beneficios, con una aplicación uno podría ver antes de salir de casa dónde hay más lugar disponible”.

Por otro lado, uno de los permisionarios que tomó la palabra consultó: “Yo primero me preguntaría si Salta Capital está capacitada tecnológicamente para resistir una plataforma o aplicación, estoy de acuerdo en lo que exponen y fui de los primeros en decir que el estacionamiento medido necesita reformas. Lamentablemente el sistema fue maltratado y manoseado, esto viene desde hace años”.

El hombre denunció que muchas personas se aprovechan de la situación de ellos y consideró “que la tecnología nos está perjudicando, entiendo que en algún momento tiene que entrar al estacionamiento, pero primero me preguntaría si Salta tiene la capacidad tecnológica”.

Otra de las personas presentes sentenció, “tomamos en cuenta y leímos el proyecto, no estamos en total desacuerdo simplemente no están tomando la prioridad por la cual existe el estacionamiento medido, las personas vulnerables y los discapacitados. No vemos una solución, vemos un problema para muchísimos de nuestros compañeros”.

Los permisionarios plantearon diferentes dudas, la mayoría respecto al costo de la aplicación, la distribución de los ingresos, ¿Qué harán los turistas? y que pasará si los datos móviles no llegarán hasta el permisionario.

Se debe destacar que muchos de los presentes pidieron la creación de una subsecretaria de estacionamiento medido.