Elecciones 2023: “Es importante que no se mezclen con las nacionales”

El gobernador Gustavo Sáenz dio una entrevista en Somos Salta donde habló respecto a la fecha de las elecciones 2023 y consideró “importante que las elecciones no se mezclen con las nacionales”, es por eso que volvió a justificar que el encuentro sea el 16 de abril.

Puntualmente aseguró que “la verdad no hemos definido aún, tenemos que hacerlo en octubre, el 16 de abril lo habíamos pensado por la Fundación de Salta y entiendo que los salteños eligen a los salteños por eso creo que es importante que las elecciones no se mezclen con las nacionales, porque terminamos eligiendo a quienes no terminan representando a los salteños”.

Finalmente consideró que si no llegan al consenso las elecciones se realizarán “los primeros días de mayo”.