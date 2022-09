"Está bueno competir y que haya buenos candidatos”, dijo Sáenz de las Elecciones 2023

El gobernador Gustavo Sáenz estuvo dialogando con Somos Salta donde analizó el contexto electoral que se viene en la provincia, indicando que quien quiera participar de los comicios está invitado a hacerlo, priorizando en propuestas y soluciones para la gente, como así que en octubre definirá la fecha exacta para reencontrarse con las urnas.

Primeramente reiteró que es su intención presentarse para renovar su mandato al frente de la provincia siendo su deseo continuar y terminar las obras iniciadas. “Los carteles de anuncios no sirve si las obras no están, uno termina siendo lo que hace y no lo que dice, nosotros estamos cumpliendo con las obras a la vista y la idea es continuar”, reflexionó el mandatario.

En este punto y sobre la intención del ministro de Seguridad, Abel Cornejo, de competir en los comicios para pelear la intendencia capitalina eventualmente, Sáenz dio su aval. “Cornejo ha recorrido muchos lugares de la ciudad, me dijo que tenía intenciones de ser intendente y me pareció realmente muy bueno, una posibilidad buena para mostrar a la gente distintas alternativas, está bueno que tengan entre distintos candidatos con capacidad probada para acceder a la Municipalidad y acompañar un proyecto”, aseveró el gobernador.

“Todos aquellos candidatos que quieran presentarse y puedan hacerlo, tendrán el acompañamiento y mi apoyo, pero también voy a analizar claramente que quienes me acompañen o pretendan hacerlo, que acompañen un proyecto”

Recalcando que, más allá de su visto bueno a Cornejo y su acompañamiento a la gestión de Bettina Romero, Sáenz manifestó que lo importante de los candidatos será mostrar a la gente sus propuestas, que éstos digan qué pretenden hacer. “Esperamos poder seguir juntos en este proyecto, sabiendo que está bueno competir y que haya buenos candidatos”, consideró.