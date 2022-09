En Orán ya extinguieron un 95% de los incendios forestales

Desde el municipio de Orán informaron el estado de ruta provincial N° 18: solo cenizas inactivas en el costado del camino, desde el kilómetro 7 hasta el kilómetro 12, a partir de allí algunos troncos humeantes hasta la bifurcación del camino antes de la cornisa.

Sobre la vista desde la cornisa, indicaron que no se observan columnas de humo por incendios forestales en ningún sector de los alrededores de la ciudad, salvo las quemas de maleza en río Zenta. En el sector frente al paraje El Oculto, señalaron que no se observan focos activos ni columna de humo en ambas laderas, que fueron las más complicadas en semanas anteriores, por ser terrenos de muy difícil acceso. Se hizo vista satelital y posterior corroborado en tierra, dando por extinguido ambos incendios de gran magnitud.

En cuanto a San Agustín, no se observan focos de gran magnitud, solo pequeña columna de humo por restos de tizones y brazas. Al costado de ruta nacional N° 50 no hay actividad ígnea. En la ruta provincial 132, camino vecinal a Santa María, sin actividad ígnea.

Al día de la fecha en la jurisdicción del municipio de Orán, se ha extinguido alrededor del 95% de los incendios forestales de gran magnitud registrados, quedando solo restos humeantes que no revisten peligrosidad; no obstante, se continúa llamando a la conciencia de los vecinos a no iniciar fuego que signifique gran riesgo.

Las comunidades de Los Naranjos, Río Blanquito, Angosto de Paraní, San Andrés no tuvieron complicaciones a la fecha, debido a que tomaron con responsabilidad las recomendaciones oportunas.

Si bien hubo precipitaciones en algunos sectores, no fueron de la magnitud esperada, indica El Tribuno. La alta concentración de humedad (100% en la zona alta del Zenta) y la baja temperatura de las últimas horas contribuyeron a detener el avance del fuego. Se hace constar también que en toda la jornada se registró neblinas y lloviznas en alta montaña y serranías cercanas a Orán, con nubes bajas observables. Los focos activos que fueron cercados con brechas cortafuegos por las brigadas locales (Bomberos Voluntarios, Bomberos de Policía de la Provincia, Defensa Civil Municipal, Gendarmería Nacional, empresa Seboard), se extinguieron por completo.