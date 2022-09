Le colgó a su novio un polémico pasacalle pidiéndole que no se case y se volvió viral: “Tu bebito fiu fiu”

El insólito pasacalle apareció en La Banda, Santiago del Estero. Este hecho causó mucha risa entre los ciudadanos y decidieron hacer la historia viral, lo compartieron en las redes sociales y coleccionó miles de likes y comentarios.

El texto dice: “Kuky, por favor no te cases, mi cola sigue siendo tuya y de nadie más”. Como si esto fuera poco, no solo causó risa el particular texto sino también las faltas de ortografía que acompañaron el cartel ubicado en una de las peatonales de la ciudad.

Decenas de espectadores compartieron las imágenes en redes sociales, que se viralizaron rápidamente. Ahora buscan a “Kuky”, el destinatario, para ver como le cayó la noticia de recibir semejante dedicatoria.

Al hacerse viral, los comentarios llegaron rapidamente: “Santiago del Estero, La Banda, no traten de entenderlo”, fue uno de los comentarios y otra joven escribió: “No te cases Kuky, ¿sabes lo que vale un cartel de esos?”. También hubo otros usuarios que destacaron el romanticismo y el gran ingenio: “Ay, ciudad de La Banda, romántica y hermosa”;“Cuna de poetas y cantores”. Por el momento Kuky no apareció, pero esperan que pronto salga a responderle a su enamorado.

Otro caso similar ocurrió hace unas pocas semanas, “Gordo, aflojale a la pollera!! Tus amigos te quieren ver”, decía el pasacalle que le dejaron sus amigos, demotrándole que lo extrañaban.

Como era de esperarse, el original método de los amigos se hizo viral y los comentarios comenzaron a llegar. Una persona publicó la foto en Twitter y comentó: “Alguna vez pensé en poner un pasacalle así a un amigo...”

Sus amigos lo extrañaban y le colgaron un pasacalles para que "aflojara a la pollera".

Aún no se sabe quién es el Gordo, pero el pasacalle se encuentra ubicado en la entrada de la localidad de San Lorenzo en la provincia de Salta. Esto nos da la pista que por lo menos el enamorado que abandonó a sus amigos vive en Salta. /La 100