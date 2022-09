Denuncian falta de médicos y mala atención en el centro de salud de General Pizarro

La escasa accesibilidad a la salud en las localidades del interior de Salta sigue generando desigualdades en la provincia. Para poder ser atendidos, los pacientes deben esperar horas, y no siempre hay especialistas o clínicos en los centros de salud. La situación es indignante, pese a los reclamos, no hay soluciones.

Una lectora de InformateSalta contó la situación que deben padecer cuando necesitar hacer alguna consulta médica o recibir alguna atención específica. No sólo no hay médicos, sino que además deben soportar maltratos por parte de los profesionales que no dan abasto.

“Hola buenas noches. Esto ocurre en la localidad de General Pizarro, departamento de Anta, es una localidad que tiene 8 mil habitantes y no tenemos hospital solo tenemos una sala de primeros auxilios en donde van una vez por semana un médico a atender”.

Días atrás, a través de diferentes medios y redes sociales locales se difundió un informe que reveló que hospitales del Norte Salteño algunos pacientes esperan alrededor de 6 horas para ser atendidos en las guardias.

En Pizarro la situación es aún más preocupante ya que no cuentan con un hospital y los más de 8 mil habitantes dependen de una sala de primeros auxilios. “Con la escasez que tenemos en el ámbito de salud en nuestra localidad tenemos que soportar el maltrato”, agregó la joven.