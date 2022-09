Dudan que haya bajado la pobreza: “No condice con la inflación y la realidad”

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó hoy que la pobreza alcanzó el 36,5% en el primer semestre del año y que, con respecto al segundo semestre de 2021, la incidencia de la pobreza registró una reducción de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) en los hogares y de 0,8 p.p. en las personas.

Al respecto, el economista Julio Moreno, aseguró a InformateSalta que esos números no coinciden con la actualidad económica. “La inflación y los procesos inflacionarios cada vez están causando más pobreza. Si aumenta la inflación, aumenta la pobreza, porque no están aumentando en la misma proporción los sueldos, los ingresos. Es una cosa lógica de deducirla, pero a mí me parece que no condice con la realidad”, indicó.

En este sentido, opinó que si puede llegar a ser real que el 50,9% de los niños entre 0 y 14 años sean pobres en Argentina. “Los padres de ese 36%, son los que más chicos tienen, obviamente por un problema de natalidad o de pertenencia de determinada clase social o de determinado nivel de pobreza, son esos chicos los que corresponden”, expresó.

Para revertir estas estadísticas, Moreno aseguró que se necesita una decisión política fuerte, lo que ve muy difícil debido a las elecciones del próximo año. “Hay un plan, planteado por Gabriel Rubinstein, el viceministro de Massa, donde dice que se tendría que hacer una devaluación importante, un aumento importante de sueldos para que no se caiga el consumo y aumento a los más tienen, por ejemplo, en el tema para bajar los subsidios a la energía que es una de las cosas más fuertes”, manifestó.

Para él, desde lo técnico ello podría llegar a controlar más o menos la inflación, pero traería un costo político y social muy serio. “Al hacer una devaluación, aumenta la inflación y va a aumentar la pobreza y eso no le conviene en un proceso prelectoral a cualquier gobierno”, afirmó.

Asimismo, subrayó que si van a tener que tomar decisiones de fondo, como por ejemplo, que va a pasar con el dólar soja, medida con la que quedó demostrado que el problema no es que no haya esa divisa, sino que lo que no hay es precio del dólar.

“Van a tener que tomar decisiones de fondo que va a estar muy condicionada al año electoral que ya estamos viviendo. Va a ser difícil, desde lo político y desde lo económico, tomar cualquier tipo de decisiones que lleguen a perjudicar. Entonces si empezaríamos a hablar del plan platita u otros planes que perjudicaría a la sociedad, a la economía”, aseveró.

Finalmente, explicó que la discusión va a ser tomar medidas de shock o gradualistas, como las que se están tomando ahora. “Seguimos navegando con una inflación del 6%, que también nos hace muchísimo mal, pero sigue manteniéndose de alguna manera como está todo, esa es las decisiones que tienen que hacer”, concluyó.