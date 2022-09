Caso Federico González: "Él era un ángel, le faltaban las alas y hoy las tiene"

El martes 27 de Septiembre se conoció el veredicto por la muerte de Federico González donde el acusado de causar su muerte César Díaz Perdiguero recibió una condena de 3 años de prisión condicional bajo los cargos de homicidio preterintencional.

Conocida la condena InformateSalta dialogó con su tía Patricia González quien desde ocurrido el hecho encabezó el pedido de justicia por su sobrino. La mujer se mostró agradecida por el trabajo de los agentes de justicia a pesar de que la condena no fue la esperada.

"Estamos muy contentas con el trabajo que hizo el fiscal, el doctor Peralta, un trabajo impecable. Se lo dieron sobre la hora y realmente el desempeño que tuvo para ponerse de pie y aplaudir".

Además Patricia se refirió a la Jueza que si bien no es la sentencia esperada entienden que ninguna reemplazará tan valiosa perdida "Lo quisieron pintar como un borracho, atrevido, golpeador, mal marido, mal padre, en el juicio quedó muy en claro que la persona agresiva no era él".

Insistió en el hecho de que Federico no estaba ebrio y que todo fue intencional. "Federico no fue el agresivo, no estuvo en una pelea, cae, se golpea la cabeza, empieza a llenarse de sangre, en estado de inconsciencia él era pateado con botas puntas de acero".

Respecto César Díaz Perdiguero, Patricia contó que pidió disculpas a la familia. "Las disculpas que las pida a Dios. Podría estar disfrutando de su nuevo matrimonio, se iba a casar en diciembre y esto aconteció en noviembre. Nos dimos cuenta que esto era con intenciones aunque la caratula era preterintencional".

Por último sostuvo que la familia no va avanzar en buscar revertir la condena, ya que desean que Federico descanse en paz. "Siempre uno como ser humano tiene consideraciones las cuales él no las tuvo con Federico. Preferimos que descanse en Paz. Vamos a seguir la misma línea de mi sobrino. Era el ser más perdonador, empático y comprensivo. Era un ángel, le faltaban las alas, pero hoy las tiene, hoy está completo".