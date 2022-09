Camioneta fuera de control dejó sin semáforo ruta 26, además hubo un motociclista lesionado

Antes de las 7 de la mañana se reportó un siniestro vial en el acceso de Tavella hacia ruta provincial 26. Al llegar personal policial se encontró con una camioneta abandonada, la cual había embestido un semáforo de dicha intersección.

Por el impacto la zona quedó sin semáforos y personal de tránsito trabaja en la regulación del tránsito vehicular en hora pico. Desde la policía realizan pericias y se trata a través de distintos medios llegar a identificar quien conducía el rodado.

Además informaron desde la fuerza policial que el rodado tiene en su interior rastros de sangre y se espera que bioquímicos lleguen para levantar muestra. En tanto un joven llegó hasta el lugar diciendo ser el conductor del rodado, pero por la presencia de sangre en la puerta y pertenencias hacen dudar de su versión.

"Se me clavó la caja. y se me fue, venía con mi hermano. Fue a las 6. Quise dar la vuelta y se me trabó. Mi hermano está bien, es una herida vieja. Me iba a trabajar a San Luis", dijo ante los micrófonos quien se presentó como conductor.

Durante el reporte del siniestro en dicha arteria, Multivisión, informó sobre un siniestro donde un motociclista resultó lesionado al ser embestido por un taxi que no pudo maniobrar cuando este giró inesperadamente delante del rodado para acceder desde la colectora hacia ruta 26.