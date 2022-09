Quiso pasar por un piquete en ruta 34, le rompieron la camioneta y le pidieron respeto

En la jornada del jueves se inició una jornada piquetera en Mosconi, sobre ruta 34. Allí un número significativo de piqueteros impedían la circulación vehicular en un marco de protesta.

Alrededor de las 18 horas, un hombre a bordo de su camioneta quiso pasar, avanzando por el costado de la ruta y fue agredido. Resultando un vidrio del rodado dañado.

Cuando el hombre sorteó el lugar en donde se encontraban otros rodados detenidos los piqueteros decidieron detenerlo de manera violenta. La policía se acercó y le tomó los datos mientras mujeres lo agredían verbalmente justificando su accionar y aduciendo que el hombre quiso atropellar a sus compañeros.

Una de las mujeres aseguraba que no quiso esperar la media hora para pasar y avasalló a sus compañeros por eso se defendieron de tal manera.

"Los quiere llevar puesto, no tienen que ser así, lo están hablando bien y él se vino encima. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y hace rato nos chocaron un compañero, no pueden ser así. Si no estamos haciendo nada malo, le estamos pidiendo que por favor respeten, es media hora nada más" argumentaba la mujer por UVC Canal 10.