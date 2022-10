En Salta también hay escuelas tomadas y aumentan los reclamos de alumnos del interior

Sin duda la educación es uno de los pilares necesarios de cualquier sociedad, por esto impacta tanto cuando se conoce que en una institución no se pueden dictar clases. En el interior provincial son tres las instituciones que no pueden dictar clases; la Escuela de Comercio Julio Cortez de Orán; el Instituto Juan Carlos Dávalos en Metán; y la Escuela Primaria Padre Rafael Gobelli N° 4737 de Embarcación.

En Embarcación, un grupo de madres tomó la Escuela Padre Rafael Gobelli. Las mujeres denunciaron que las autoridades del Ministerio de Educación de Salta incumplieron con un acta acuerdo que se firmó en junio de este año, cuando se produjo la primera toma.

Según informó Salta12, los principales reclamos refieren al mal estado del edificio escolar y al pedido puntual de que se remueva de manera definitiva a la directora titular Marisa Lamas, y se nombre a quien está hoy como directora suplente, Nancy Aguilar.

La presidenta de la cooperadora, presente en la medida de fuerza, Graciela Domínguez comentó que, "no hay agua, no hay elementos de limpieza y la Escuela se está destruyendo", más tarde agregó: "Hay muchas cosas" acordadas "en junio y que, hasta el día de hoy no tienen respuestas". Ante el mismo escenario de meses atrás, dijo que las madres y los padres se pusieron de acuerdo para volver a tomar el edificio.

Escuela de Comercio Julio Cortez de Orán

Un reclamo similar se lleva a cabo en Orán dónde el personal de la Escuela de Comercio Julio Cortez decidieron tomar la institución debido a que consideran que incumplieron un acuerdo firmado a comienzo del 2022. Se debe considerar que más de 2100 alumnos asisten a la escuela.

En marzo de este año, se le planteó a la Secretaría de Gestión Educativa abrir otras aulas y que iba a llegar personal de maestranza y preceptores. Se firmó un acta compromiso por esto y jamás se cumplió reclaman los trabajadores del lugar, de acuerdo a lo informado por TelefeSalta.

“La escuela está tomada por el personal. Estamos enfatizando los reclamos que planteamos a comienzos de año y que tomaron el compromiso las autoridades porque vino la Secretaria de gestión con los supervisores y tomaron el compromiso del desdoblamiento de aulas, que cumplieron parcialmente”, comentó Javier Alvariño, profesor de la institución.

“Lo que no se cumplió es el nombramiento de preceptores, ni de las ordenanzas, ni personal administrativo. Tampoco se puso en práctica el gabinete psicopedagógico que teníamos antes. Elevamos el pedido con la firma de todo el personal, pedimos que se vuelvan a abordar todas estas situaciones de violencia, adicciones, abusos”, sentenció el docente.

Por último, en Metán, el Instituto Juan Carlos Dávalos se encuentra tomado por los estudiantes debido a un reclamo que mantienen contra una docente que aseguran, ejerce maltrato y violencia sobre ellos.

“Desde un inicio en esta catedra hemos tenido inconvenientes con la manera en la que se dirigía a nosotros”, dijeron estudiantes a Multivisión. Más tarde enfatizaron: “Faltas de respeto, humillaciones, hemos sufrido hasta discriminación, es el caso de una compañera”.

“Hoy decimos basta a estas situaciones. Una de las compañeras perdió un hijo por estrés. Hoy decimos basta, necesitamos una respuesta y la única decisión que hemos tomado es que queremos un cambio de docente para culminar nuestra residencia, poder finalizar nuestra carrera y disfrutar de esto que es algo que tanto hemos soñado”, sentenciaron.