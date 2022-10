"No comparto los excesos, no es el camino", dijo Morales tras los dichos de Manes

Arde la interna de Juntos por el Cambio a raíz de las declaraciones realizadas por el diputado radical e integrante del espacio, Facundo Manes, luego que en el legislador asegurara que Macri, cuando fue presidente, hizo "populismo institucional" y consideró que tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno".

Al respecto de esta situación el gobernador de Jujuy e integrante de JXC, el radical Gerardo Morales, estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde compartió las miradas negativas hacia Manes. “No comparto los excesos, me parece que no es el camino, podemos debatir sobre diferencias ideológicas, de principios, de miradas sobre determinadas políticas pero lo que no podemos hacer es imputaciones sobre cuestiones que rozan ya un delito”, sentenció.

Dicho esto recalcó que desde el Comité Nacional de la UCR se expresaron mediante un comunicado, en el cual aseveraron que “debemos cuidar JXC, es la herramienta para el cambio en la Argentina, debemos trabajar con responsabilidad, tampoco es que nos vamos a sentar en el banquillo pero sí es importante que, desde el partido, no convalidemos este tipo de excesos”, subrayó su postura.

En este punto Morales recalcó sobre los preparativos y armados rumbo a las elecciones del próximo año, en las cuales él buscará participar como candidato a presidente. “Yo voy a ser candidato por el radicalismo, a su momento lanzaremos la campaña, la idea es que trabajemos desde el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, pero buscando que haya un presidente radical”, planteó su proyecto comentando que en estos días comienzan con las mesas en el NOA, el NEA y otras provincias para ver las mesas de alianzas y frentes.

Por otra parte, el gobernador jujeño se manifestó sobre el debate de la Ley de Humedales, considerando que es necesario que haya una ley pero que la misma no debe avanzar sobre las facultades de las provincias en torno a los recursos naturales y “que no frenen las inversiones importantes que tenemos en Jujuy, Salta y Catamarca”, esto por la producción del litio. “Hay que trabajar fuerte en su producción, la energía está en la agenda del mundo y el litio es un acto central”, sumó.