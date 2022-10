Ordenanzas con sueldos miserables: "Hay que blanquear la situación"

Desde hace algunos días se desató la polémica situación que viven al menos 2 ordenanzas que realizan tareas en el colegio secundario Hickman percibiendo un sueldo de no más de 4000 mensuales por 6 horas de trabajo.

La denuncia a través de los medios de comunicación fue hecha por los mismos trabajadores quienes explicaron que son enviados por el Municipio y que son ellos los que abonan la ínfima suma mensual. Los trabajadores piden ser blanqueados para así poder percibir sueldos dignos.

Ante la denuncia el mismo Ministro de Educación, Matías Canepa aseguró que no son designadas desde la cartera que coordina y a la misma vez sostuvo que no debieran desde el Municipio tener injerencia en estas cuestiones pero desde el mismo colegio aseguran que los ordenanzas están hace más de 8 años trabajando.

Esta situación lamentable que hoy sale a la luz fue sostenida y defendida por el Director del Establecimiento, profesor César González quien relató "El colegio funciona desde 2002, cuando empezó lo hizo sin personal de servicio, los papás prestaban colaboración entre ellos Claudia Cruz, que es ordenanza del colegio, ella pertenece a la planta, tiene problemas de salud que le impedían trabajar" fue así que "el Municipio envió personal para prestar colaboración desde siempre, creo a través de un convenio".

González explicó que una sola ordenanza, la que es de planta, no puede cubrir la limpieza de todo el establecimiento y en este sentido es que desde que existe el colegio el personal para este sector ingresó a través del Municipio como una colaboración.

"Si en este momento no tendríamos la colaboración por parte de este personal jornalizado no tendríamos ordenanza. Administrativamente el colegio lo recibe sin ningún tipo de responsabilidad ministerial y el responsable es el Municipio. El Municipio nos asiste porque no damos abasto" aclaró que en colegio que trabajó como docente siempre hubo este sistema.

Asimismo repudió el sueldo o paga "denigrante" que perciben puntualmente los ordenanzas del colegio que Dirige. "No les alcanza, nosotros les colaborábamos o hacíamos alguna actividad para colaborarles en alguna situación especial".

El director denunció amenazas. "Me llamaron de la delegación municipal de Hickman y todas sus palabras eran para buscar responsables, quién mandó gente al corte, quien mandó a manifestarse, yo estoy hace 3 meses con ART, hace 3 meses con una situación personal y encima están buscando culpables, culpables son los que no pagan la plata que viene de Nación".

"Culpables son los que no se hacen cargo de esta pobre gente que esta cobrando miseria"

Regularización a través del Ministerio

El director aclaró que los ordenanzas tienen ya en Salta expediente armado en el Ministerio de Educación que se envió desde el colegio "Se envió y tienen un número de carpeta y esperan se designen. Tengo una sola ordenanza que está en situación de licencia y cómo funcionaría el colegio si no está esta gente?" dijo por Multivisión.