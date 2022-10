Niegan que los 'ordenanzas' con sueldos miserables pertenezcan a Educación

Ayer, Nora y César dos ordenanzas de Embarcación, dieron a conocer que cobran $2.000 mensuales por su trabajo de 6 horas y expusieron lo grave de su realidad puesto que el dinero, obviamente, no les alcanza para nada.

Sobre el tema habló el ministro de Educación, Matías Cánepa, quien dijo que a partir de la denuncia realizada por Multivisión Federal tomaron conocimiento del caso.

“Queremos aclarar que esas personas no están registradas ni en el Ministerio de Educación ni tienen algo que ver Municipio, por lo tanto, no tienen ningún motivo para tener alguna actividad en la escuela”, dijo al iniciar.

Agregó que ha pedido que tanto el Área de Supervisión como la Dirección de Nivel se hagan presentes en la escuela y verifiquen primero, si esto fue así, y segundo, por qué se permitía a una persona sin autorización ingresar a una escuela a realizar actividades.

“Cada escuela tiene ordenanzas que pertenecen al Ministerio de Educación y también hay programas y convenios que se hacen con municipios, pero en ningún caso estas personas pertenecen ni están designadas”, añadió.

“Este caso no tiene ningún registro dentro de Educación. Esto no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación, no son personas registradas”, sostuvo y reiteró que no tienen por qué estar trabajando en las escuelas ya que no pueden actuar en ese lugar, y no tienen motivo de estar ahí.

Para finalizar indicó que se aplicarán las medidas que correspondan luego de que se pongan en contacto con la directora y sepan exactamente que fue lo que sucedió.