Por una falla en la bomba de agua, una escuela de zona norte suspendió sus clases

Los alumnos que concurren a la escuela René Favaloro de la ciudad de Salta debieron suspender su asistencia a clases, luego que desde la dirección determinaron que no vayan al establecimiento puesto que el mismo se quedó sin agua.

Según la información compartida por un móvil de Canal 9 Multivisión, esta situación que está viviendo esta escuela ubicada en Barrio Parque Belgrano, en la zona norte de la Capital provincial, comenzó este miércoles cuando el recurso comenzó a escasear pero que se buscó que los chicos sigan yendo a clases.

Sin embargo como el agua no volvió y los chicos no tenían para higienizarse, como así las cocinas no contaban con este elemento para limpiar y preparar los desayunos o meriendas, es que desde la dirección se resolvió que los estudiantes no asistan a sus aulas este viernes, retomando el dictado normal el próximo martes.

En cuanto al motivo de la carencia de este recurso, al parecer hubo un problema en la bomba de agua que dejó de funcionar. Si bien fue colocada en su momento para que haya más presión en los baños y en la cocina, ahora presenta inconvenientes. Se esperaba el arribo de una empresa para proceder con las reparaciones de rigor y reestablecer el servicio.