El Santo esta noche emprende viaje a Misiones con la ilusión de clasificar a los play off

Esta noche el plantel Antoniano viaja a Misiones con la ilusión de meterse dentro de los ocho clasificados para la siguiente ronda del torneo Federal A en la que tiene que vencer al colectivero y esperar que se den resultados de Sportivo Belgrano y Sportivo las Parejas para poder clasificar a los play off.

El Santo jugará el sábado a las 17 contra Crucero del Norte con el arbitraje de Nelson Sosa en donde puede ser el último partido del año para los dirigidos por Martel ya que en caso de quedar afuera de la clasificación se terminará el año para el club de calle Lerma y San Luis que en lo deportivo tiene un balance positivo ya que ascendió al Federal A el 20 de febrero y pudo mantener la categoría que era el objetivo principal de la institución.

Para este encuentro el DT Pablo Martel hará uso de la gran fase de “equipo que gana no se toca” ya que repetirá el mismo 11 que goleó a Sportivo las Parejas 5 a 0 el último fin de semana en el Martearena, algo que no hacia hace varias fechas ya que debido a situación de partidos o suspensiones de los jugadores no podía repetir el equipo.

Por lo que el 11 que saldrá a la cancha para enfrentar al colectivero el sábado a las 17 será con Sequeira; Calderón, Juárez, López, Mbombaj; Sproat, Acosta, Esparza, Pato; Vargas y Cáceres mientras que todavía no está definido quienes complementaran la delegación que saldrá esta noche desde el club.