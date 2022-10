El “Santo” sueña con la clasificación: “Vamos con toda la ilusión a jugar en Misiones”

Luego de la goleada ante Sportivo Las Parejas, Martin Esparza, uno de los destacados del "Santo", habló sobre la última chance de clasificación del equipo ante Crucero del Norte en Misiones, el próximo sábado de visitante.

“Sabemos que es difícil, pero mientras matemáticamente se pueda, vamos a seguir esforzándonos para conseguir resultados”, dijo Esparza, jugador nacido en la cantera antoniana y uno de los jugadores importantes del equipo de Pablo Martel.

Esparza en dialogo con InformateSalta se refirió al triunfo a la goleada. “Estamos contento por el resultado del fin de semana. Además del buen resultado, pudimos desplegar un lindo fútbol y la idea de presionar arriba al rival. El grupo está muy contento y también con muchas ganas porque las chances de clasificar siguen latentes”, expresó.

El talentoso volante comentó sobre las chances de una posible clasificación. “Sabemos que es difícil. Pero mientras matemáticamente se pueda, vamos a seguir esforzándonos para conseguir resultados. Seguro que nos van a querer ganar, además ellos también tienen posibilidades de clasificar y seguro van a salir a ganarnos. Tiene un gran equipo y va a ser un lindo partido".

"Vamos a ir con toda la ilusión a jugar el partido en Misiones, tratar de conseguir un resultado positivo y esperar lo mejor”

También destacó el grupo humano del plantel y la importancia de ello. “Siempre va a ser el eje principal, al menos para mí, si tenés un grupo de buenas personas y que sea unido, es más probable que alcances los objetivos”, dijo.

Sobre su excelente presente futbolístico hizo una cronología y destacó la confianza de los técnicos. También explicó su cambio físico que lo potenció para estar en el once titular. “Cuando asumió Pablo, hizo hincapié en mi estado físico que honestamente no era bueno debido a mi lesión y a qué no estaba siendo correcto en mi alimentación. Me llevo a hacer un mea culpa y darme cuenta de que así no iba a ser útil en la cancha”.