Suriani, ¿se une al equipo de Milei?

A raíz del adelantamiento de las elecciones y la suspensión de las PASO en Salta, los diferentes espacios políticos ya iniciaron las negociaciones para competir en los próximos comicios, en los que se elegirán cargos legislativos como ejecutivos. A nivel nacional, hay un poco más de tiempo, pero nadie quiere quedarse afuera.

En ese marco, el diputado mandato cumplido, Andrés Suriani, admitió que mantiene conversaciones sobre la posibilidad de ser candidato a diputado nacional por el espacio del libertario Javier Milei, con quien dijo compartir ideas y valores. “Mucha gente me está hablando para que uno pueda empezar a recorrer ese camino, y obviamente que estamos conversando con los distintos sectores”, sostuvo en Radio Nacional

En ese sentido, admitió que le gustaría ser parte de un proyecto que le permita discutir en el Congreso de la Nación los temas que hoy no se discuten. “Estoy conversando, y lo puedo hacer público”, sostuvo Suriani, que no sería el único interesado en sumarse al equipo del libertario.

“Hay una serie de temas que hay que discutir y que hoy nuestros representantes muy poco lo hacen”

Una pieza clave sería la relación de amistad que la une con Victoria Villarruel, la diputada nacional que acompaña a Javier Milei. “Ella vino en varias oportunidades a Salta con la idea de poder armar alguna instancia electoral, en un frente amplio donde hay libertarios, hay conservadores, hay gente de otros sectores que comulgamos con una idea de república, de patria”, sostuvo.

“Ya no es un problema de partidos, sino de defender nuestras identidades culturales, los valores, que han hecho grande a los argentinos, el respeto a la Constitución Nacional, a nuestra bandera”

Para finalizar, admitió que le gustaría ser candidato a diputado nacional, para poder volcar en el Congreso su experiencia legislativa. “Hoy hay que dar esa pelea de una agenda nacional al servicio del pueblo, donde hay gente que se muere de hambre, que no tiene trabajo, chicos que no tienen futuro, bueno me parece que ese tema donde hay recursos naturales que tiene que estar al servicio de los argentinos y no de otros intereses”.