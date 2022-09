“Con Milei tengo línea directa, fui el primero que lo trajo a Salta”

El dirigente político de 'Ahora Patria', Alfredo Olmedo, se refirió al rol que cumple en el entramado político de cara a las elecciones 2023. Aseguró que pondrá a disposición su estructura para cambiar el rumbo de la provincia y de la nación.

“Estoy muy activo, tengo diálogos con todos, al estar un poco desde afuera tengo la posibilidad de tener una visión más amplia y poder ver como armar un gran equipo para quien lleve la bandera del cambio en Salta con todo un equipo que lo acompañe”, señaló en InformateSalta.

Olmedo aseguró que hace falta una oposición unida. "Tenemos que estar todos juntos, Milei, Juntos por el Cambio, y seguramente algunos otros partidos y otras voces. De toda esa unión tiene que salir una propuesta para una Salta diferente”.

El dirigente de la gorra amarilla sostuvo que tienen que estar unidos los libertarios, Juntos por el Cambio, y las otras voces. “Por supuesto que voy a poner mi estructura porque soy parte de esto, ganamos la interna de Juntos por el Cambio a través del diputado Zapata y no tengo dudas que vamos a ser el próximo gobierno de la provincia y de la Nación”.

Olmedo no descartó que pudiera ser candidato a gobernador de Salta en el 2023. “Estoy comprometido con Salta y con la Argentina. Puede ser el diputado Zapata, puede ser Alfredo Olmedo, puede ser Miguel Nanni, gente del PRO o algún tercero que no tenga afiliación política y se demuestre que es una persona capacitada para llevar esto adelante”, dijo.

Respecto a su cercanía con el referente de “Libertad Avanza”, Olmedo manifestó: “Con Milei tengo línea directa, fui el primero que lo llevó a Salta, nos unen las ideas, fue el único diputado de la Nación que pidió que se cierre el Banco Central. No tengo dudas que va a ser parte del próximo gobierno, puede ser como candidato a presidente o por una coalición que desde mi punto de vista con Juntos por el Cambio”.

El ex diputado aseguró: "Nuestra estructura va a estar dispuesta para el cambio de rumbo de la provincia, no tengo dudas que Milei va a estar incluido, pero no algo en particular a disposición de Milei. Nosotros estamos en Juntos por el Cambio y seguiremos estando ahí, y estoy seguro que a Juntos por el Cambio hay que ampliarlo, es lo que dicen todos los líderes".