¿Más planes "Potenciar" que gente? En Seclantás lo niegan, en Ballivián tienen dudas

Durante las ultimas horas se difundió una noticia que afirmaba que en tres municipios salteños todos sus habitantes cobran el Plan Potenciar. Los municipios involucrados en esto son General Ballivián, Nazareno y Seclantás, donde afirman que tienen más inscriptos en el plan Potenciar Trabajo que habitantes.

Esto fue publicado por la agencia Noticias Argentinas. En el archivo que remitió el Ministerio de Desarrollo Social aparece General Ballivián, una localidad del departamento San Martín, Nazareno, en el departamento de Santa Victoria, y Seclantás, en el departamento de Molinos.

Sobre esto, habló por Radio CNN Salta 94.7 MHz. Mauricio Abán, el intendente de Seclantás, quien desmintió totalmente esto. "Según nuestro sistema sanitario, tenemos alrededor de 4200 habitantes. Hoy a la mañana me enteré que dicen que son casi 3.500 planes, pero no es así. Hay 8 planes gestionados por nosotros desde el municipio y están trabajando en instituciones educativas", dijo para iniciar.

"Me parece totalmente una locura decir que Seclantás tiene más planes que habitantes. Esta información está bastante direccionada políticamente y con ánimo de generar polémica. Estaría bueno que se corrobore eso", explicó.

"Por ahí se está usando a alguien de acá. El pago lo hace Correo Argentino y lo organizamos con el Municipio porque no tenemos banco, sería fácil detectar algo así. Es una carga que hace ANSES y ni siquiera tenemos oficina aquí", añadió.

Por último, sostuvo que hablará con el Asesor Legal para ver qué pasos deben seguir como Municipio y harán las averiguaciones pertinentes para determinar si no están usando a los vecinos seclanteños.

En Ballivián, hay dudas pero lo ven probable

En tanto, Samuel Córdoba, el intendente de Ballivián, también en CNN Salta, dijo no tener el número exacto pero reconoció que hay familias completas que cobran distintos planes. "Los datos no los tengo pero no dudo que se hayan inscripto la mayoría, hay delegaciones donde trabajan con eso, son agrupaciones que inscriben a todo el mundo", expresó.