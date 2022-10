Moyano: "Todo bien con el dólar soja, la levantaron en pala en un mes, pero empezá a tirar un poco para el pueblo trabajador"

Las críticas del integrante del Directorio de la CGT, Pablo Moyano, hacia el Gobierno Nacional ya son moneda corriente. Esta vez, el líder de Camioneros manifestó que "le falta más fortaleza" y reclamó "medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores".

En diálogo con La 990, el gremialista aseguró que al Gobierno "le falta fortaleza" y expresó que "el Presidente tendría que sentar en una mesa a esos cuatro o cinco generadores de precios, especuladores, y decirles: `Hasta acá se llegó, viejo´. No se puede sostener más el aumento de los productos de la cadena alimenticia. No sé qué facultad tiene el Ejecutivo, si multarlos, clausurarlos. Pero el Gobierno falla ahí, en no sentar a estos tipos".

quieren llevar adelante una reforma laboral para sacarle totalmente los derechos a los trabajadores". En ese sentido, advirtió que esos planteos son apoyados por "los principales dirigentes de la oposición, de la derecha".

Incluso, el miembro de la CGT hizo una vez más hincapié en la necesidad de un bono. De esa manera, expresó: "El Gobierno tendría que dar respuestas al pedido para un decreto para un bono, una suma fija urgente para aquellos gremios que no tienen salarios muy altos; eliminar el impuesto al trabajo; universalicen las asignaciones familiares. Son medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores".

A su vez, Moyano contó que ese reclamo se le realizó tanto al mandatario nacional, como también a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ahora ministro de Economía, Sergio Massa. En el caso del expresidente de la Cámara de Diputados, el gremialista lo cruzó y sostuvo: "Todo bien con el dólar soja, la levantaron en pala en un mes, pero empezá a tirar un poco para el pueblo trabajador. Ojalá que a la vuelta del ministro de Estados Unidos pueda hacer algunos anuncios esta semana".