Fuerte choque en avenida Paraguay, el conductor estaría alcoholizado

Sucedió pasada las 09:15 en la rotonda de avenida Paraguay al 2500, frente al súper Diarco. Un hombre en visible estado de ebriedad que manejaba un auto Renault Simbol embistió por atrás a una camioneta Duster blanca.

De acuerdo a lo que manifestó el conductor de la camioneta Duster blanca, el choque se produjo cuando detuvo la marcha porque el semáforo estaba en rojo. Luego del fuerte impacto, los vehículos se estacionaron a un costado. El conductor del Renault, en aparente estado de ebriedad, le informó que no cuenta con seguro.

“Llamé al 911. El hombre me dijo no tiene seguro, que arreglemos con plata, pero no creo que tenga lo que voy a necesitar para arreglar mi camioneta”, lamentó el damnificado.

Al lugar llegaron efectivos policiales para evitar que el conductor que provocó el incidente se fugara del lugar y a la espera de la policía vial para realizar la prueba de alcoholemia y labrar el acta de infracción.