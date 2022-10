Piden 50 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi por haberla violado 144 veces

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Distrito Escobar solicitó la elevación a juicio de la causa contra Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual "con acceso carnal agravado". En el dictamen, el fiscal a cargo de la causa, Christian José Fabio, consideró que los hechos de los que se acusó a Contardi son una "constitutiva del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima". Eso fue determinado por las pericias realizadas a la modelo.

Además de la elevación a juicio, el fiscal solicitó que se disponga una medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado a la denunciante, como así también la prohibición de ingreso al domicilio que compartían. En el escrito se lee que el imputado "abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la misma, ejerciendo amenazas y violencia física sobre ella, mientras la víctima se negaba a ello, ejerciendo el sindicado Contardi violencia psicológica y hallándose la víctima Prandi en una relación asimétrica de poder, no pudiendo consentir libremente la acción".

Según consta en los autos, los hechos, que ocurrieron en "fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018", fueron denunciados penalmente por Prandi el 13 de octubre de 2021 ante la Comisaría de la Mujer y Familia de la localidad de Martínez. Luego, el 13 de abril último, se le recibió una nueva declaración a la denunciante, en la que "además de ratificar su denuncia efectuada oportunamente realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja".

Y se completa de la siguiente manera: "Para lograr su cometido, el imputado ejerció todo tipo de violencia física, psicológica y simbólica, refiriéndole a la víctima que ’como era su mujer tenía la obligación de tener relaciones sexuales’, colocando a la denunciante en una situación totalmente asimétrica de poder en la cual, pese a no prestar su consentimiento libre para las relaciones, se veía impedida de resistirse toda vez que era doblegada física, psicológica y emocionalmente. Además, el acusado realizaba amenazas de muerte contra Prandi y le decía: "Si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano... Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona", le habría advertido.

Los abusos sexuales contra Prandi

Según contó en su declaración, las violaciones sucedieron “dos o tres años antes de la separación". La relación había comenzado en 2009, cuando se fueron a vivir juntos a un departamento en Avenida Del Libertador al 6600, en Núñez, hoy propiedad del hijo del empresario y también en litigio judicial con la mujer.

En su declaración, Julieta confesó que, tras el nacimiento de su segundo hijo, Contardi se puso “más agresivo verbalmente”. Y completó: “Tambén comenzó a controlar su vida para alejarla de mis seres queridos”. Luego dio detalles aberrantes sobre los abusos sexuales de los que fue víctima.

En el expediente, Prandi afirmó sobre las violaciones sexuales a las que fue sometida casi a diario: "Llegada la noche, encontrándose durmiendo, Contardi la tomaba del cuello, del cabello, por detrás y comenzaba a penetrarla... Ello lo hacía habitualmente y cuando tenía ganas y cuanto más la declarante le decía que no quería, él más se empeñaba en hacerlo". "¿Qué? ¿Estás con alguien, pu...?", le preguntaba su ex mientras la sometía y ella se negaba.

En ese sentido, Julieta dijo: “Era tal el rechazo que cuando él llegaba a la casa, yo sentía ganas de vomitar. Me descomponía del miedo que le tenía”. Y agregó: “Él constantemente amenazaba con hacerle algo a mis padres y familiares si no hacía lo que él quería".

Por las violaciones sexuales, Prandi también dijo que tuvo gravísimos problemas de salud. “Llegué a ir 11 veces por día al baño con sangre”. Por esos motivos, Contardi habría realizado violencia de género y le repetía que “tenía un cáncer de estómago”. “Me decía que me iba a morir y que tenía que armar mi testamento”.

El abogado de Prandi, Fernando Burlando, habló en Argenzuela, el programa de Jorge Rial en C5N, y dijo que pedirá, al menos, 25 años de prisión para contardi.

Como el ex marido de la modelo negó los abusos, el letrado dijo: "Sería bueno que Contardi lea las pericias de la causa porque ahí está asentado que Julieta se manifestó con veracidad y los legistas en psicología y psiquiatría registran el abuso sexual. Vos te sentás a hablar con Julieta y no es necesario ser especialista para darte cuenta de todo lo que pasó".

En otro punto, Burlando dijo: "Nosotros solicitamos pericias sobre Julieta y sobre Contardi. Si Contardi es inocente, como dice, ¿por qué no pidió él las pericias?".