Funcionaria municipal respondió las denuncias mediáticas en su contra

Fue hace unos días que se conoció una denuncia que se realizó contra la secretaria de Juventud y Deportes de la Municipalidad, Josefina Chávez Díaz, realizada por una trabajadora de dicho organismo, por supuesto abuso de autoridad y persecución laboral, acusaciones que la funcionaria negó.

Según la información que compartió Nuevo Diario, la denunciante se llama Jessica Zelaya, quien apuntó contra Chávez Díaz por aparentes insultos, contrariada también por un proceso de sumario que se le inició, además de una denuncia de la secretaria porque aparentemente Zelaya no estaba en el nuevo puesto designado.

Al respecto de esta cuestión Chávez Díaz habló con FM Profesional donde hizo escuchar su campana de lo ocurrido, asimilando primeramente que “la denuncia es mediática, no conozco más nada”, escudándose posteriormente que “quienes me conocen saben dónde llega mi filosofía, entré a la Secretaría con el único objetivo de honrar la responsabilidad que me entregaron”.

Asimismo rescató que el trabajo que viene realizando la gente de Deportes de la Municipalidad fue “increíble, hasta aquí fue impecable, con el laburo de mucha gente, profesores, administrativos”, pero cuando ocurre una situación en la que “exigís trabajo, porque estás cobrando un sueldo igual al del lado tuyo pero no está trabajando, es incómodo, molesta al que sí trabaja”.

También dijo que ella le preguntó a los miembros de su equipo cuáles eran sus preferencias para poder coordinar mejor las labores. “Yo consulté qué te gusta hacer, vos te encargás de esto y vos de esto, necesitamos armonía para laburar”, pero que cuando alguien de su equipo no muestra disposición “incomodás, tratás mal al personal”.

Recalcando que si bien intervino ante Recursos Humanos para que estos hagan sus trámites administrativo, no correspondiendo nada más por su cuenta, la secretaria concluyó su defensa aduciendo: “Yo honro el compromiso que me entregaron, el vecino paga el sueldo del empleado público y si estamos mal para trabajar, nos tenemos que volver a casa, si te incomoda que te pida que trabajés, lo siento mucho”.