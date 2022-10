Deudores alimentarios: “No podés traer un hijo al mundo y desentenderte"

Durante el ciclo televisivo SinVueltas producido por InformateSalta y transmitido por Somos Salta, el periodista Sebastián Quinteros entrevistó a la diputada provincial Mónica Juárez quien aseguró que hasta las elecciones que se realizarán en mayo del 2023, "faltan varios fines de mes", dejando en claro que todavía no piensa en las elecciones.

En este sentido sostuvo: "Ningún hogar salteño esta pensando en si voy a ser candidata o no. No es un tema que me quite el sueño", aunque no descartó su candidatura ya que será algo que piense "más cerca de la fecha".

Por otro lado, la diputada festejó la aprobación por parte de la Cámara Baja del proyecto que "propone que no podrá ser designado en ningún cargo jerárquico de la Administración Pública, Centralizada o Descentralizada y Organismos Autárquicos, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, quien se encuentre incluido en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Salta".

"Tuvo mucho que ver poder comunicar el proyecto porque estuvo en el acta seis veces el proyecto. También tuvieron que ver otros factores, como el cambio de diputados", dijo al respecto y comentó que viene a revindicar a las mujeres.

"Es la primera vez que tenemos una ley que sea vinculante, hasta ahora salir en el registro de deudores alimentarios quizás a muchos ni siquiera los ha sonrojado. Distinto es cuando tenés algo prohibitorio, si no queda a criterio del juez. Esto fue parte de una agenda social".

Estas situaciones "son mucho más comunes de lo que parece. Para llegar al registro pasaron uno o dos años y un montón de instancias previas. Me gusta y me entusiasma este tipo de legislación, no podés traer un hijo al mundo y desentenderte sobre si ese chico come”

Finalizó sosteniendo, "llegué a la política porque estos temas son los que quería tratar, estos temas son para mi los importantes y en los que me siento cómoda".