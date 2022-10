Sumariarán al agente de Espacios Públicos señalado por supuesta violencia laboral

Fue hace unos días que InformateSalta se hacía eco de la denuncia realizada por un trabajador de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta por maltratos, discriminación y hostigamientos que estaría sufriendo por parte de un superior del organismo, como así que la mercadería incautada en operativos se la reparten, entre otras falencias.

Ahora se conoció mediante una publicación en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Salta que, por resolución de Procuración General de la intendencia, se inició un sumario administrativo al agente Giangreco Lucas Sebastián, acusado de supuesta violencia laboral que habría ejercido contra sus compañeros.

Cabe recordar que Adrián, el trabajador de Espacios Públicos que supo comunicar lo que habría vivido dentro del organismo municipal, apuntó contra Giangreco dado que “sufro persecución porque no me quise prender en el reparto de la mercadería que fue secuestrada”. También aseveró que “me trató de negro, de albañil, de pobre”, en base a los dichos que dijo por Multivisión Federal.

Ahora y según la resolución 195 que aparece en el Boletín Oficial de este lunes, la misma comienza indicando que toma en cuenta los expedientes de la agente de Espacios Públicos, Patricia Lamas, y del secretario general de SIMUSA, Sergio Rodríguez, quienes “efectúan denuncia de violencia laboral hacia sus compañeros de trabajo por parte del agente Giangreco”.

Asimismo y en los considerando se hace especial énfasis que en las actuaciones comenzadas por Lamas, esta expresó que este agente “ejerce persecución laboral y constante amenaza y maltratos para con su persona y compañeros, de los cuales hay antecedentes (denuncias policiales) y testigos de las mismas”.

Dicho esto, sumando otras consideraciones, en el primer artículo de la resolución se ordena “la instrucción de sumario administrativo al agente Giangreco Lucas Sebastián (…), por los motivos enunciados en los considerandos y a los efectos de investigar y deslindar responsabilidades”.