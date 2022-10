Denuncian maltratos, hostigamientos, reparto de mercadería y comida dentro de Espacios Públicos

Un trabajador de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta se animó a denunciar una situación de maltratos, discriminación y hostigamientos que estaría sufriendo por parte de un superior del organismo, como así que la mercadería incautada en operativos se la reparten, que los alimentos decomisados también se los comen, entre otros hechos de gravedad.

“Sufro persecución porque no me quise prender en el reparto de la mercadería que fue secuestrada”, comenzó su relato el denunciante, Andrés, quien habló con Multivisión Federal dando cuenta de las falencias que estarían ocurriendo, principalmente el hostigamiento de uno de sus superiores, a quien identificó en su relato como Lucas Giangreco.

Uno de los problemas que contó fue el uso de los vehículos oficiales para cuestiones particulares, comentando que días atrás no les permitieron usar uno para llevar al hospital a un compañero que se descompuso. “Dijeron que el móvil no era para eso, ahora tendrían que estar los móviles pero no están, los usar particularmente, no para este hombre que ahora está en terapia”, afirmó.

A esto sumó que los procedimientos con el decomiso de la mercadería que se incauta (a los ambulantes, por ejemplo) no siempre cumple todos los pasos, agregando que la misma se reparte durante el turno tarde y que hay hasta falsificación de firmas en las actas que se labran. “Cuando es ropa, como si fuera una feria, si me entra me la llevo y sino se la doy al otro, cuando es comida, por ejemplo cuando fue el Milagro, se comió aquí”, aseguró el denunciante.

Adrián manifestó que hizo una denuncia policial por todo esto, no sin antes reunirse con la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, para darle cuenta de esta situación en una charla que duró dos horas, según su testimonio, recibiendo su promesa que si presentaba pruebas iba a despedir a Giangreco. “Esto fue hace 2 jueves y él sigue sentado en su oficina, al segundo día de hablar con Susana él vino, me trató de negro, de albañil, de pobre… ya es una discriminación completa, ¿por qué tengo que seguir soportando esto?”, apuntó.

“No solo recibí intimaciones, el señor Lucas me tiene a mal traer, las amenazas que tenía que sí él se va nos vamos todos, que somos 13 pendejos que no servimos, mejor correr a 13 pendejos que a uno que tiene cargo”

Ricardo Vaccari, secretario gremial de ADEMuS, también habló con el medio citado mostrando su preocupación por todo esto, sumando como denuncia que durante el Milagro a los inspectores solamente les dieron de comer 3 empanadas y una gaseosa caliente. Asimismo que al ya no tener un laboratorio de Bromatología “nadie controla, ahora no hay nada controlado, estamos viendo el riesgo que corre la población como hay tantos casos” de salmonella, recalcó.

Por último el secretario adjunto del gremio Simusa, Luis Rodríguez, volvió la mirada hacia Giangreco: “Han puesto a una persona a que persiga a los compañeros, ya declarado persona no grata en el pasaje Castro y Güemes, tiene denuncias en Facebook por vendedores ambulantes, por compañeros por violencia de género, violenta candados”, dijo en sus declaraciones al canal.