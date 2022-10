Grande se aleja del PRO: "No es que yo me vaya, sino que hay gente que no me quiere”

Sin duda alguna, Martín Grande viene generando polémica hace tiempo. Falta un poco más de 5 meses para las próximas elecciones en Salta, sin embargo, ya hay enfrentamientos y disputas.

Ahora, el periodista y Diputado Nacional mandato cumplido, confirmó su alejamiento del PRO salteño. “Se trata de destrato. Hay un equipo de gente que está en el PRO que tiene intereses porteños y que lo maneja como si fuese un club social”, denunció.

“Las cosas no solamente no van a cambiar, sino que van a empeorar. Me alejo del grupo que no me quiere adentro. No es que yo me vaya, sino que hay gente que no me quiere”, añadió con seguridad.

Por DeFrenteSalta, aprovechó para apuntar contra Inés Liendo y el interventor del partido, Martín Pugliese. Sobre la primera, sostuvo que fue puesta como jefa del PRO en Salta, "sin haber hecho absolutamente nada para ganarse ese título".

Adelantó que como están las cosas, será imposible re vincularse con la actual dirigencia del partido. "Hubo un gran destrato y no estoy dispuesto a que me maltraten, no tengo edad para soportarlo", cerró.