“Ahora 30 es para unos pocos, no resuelve problemas urgentes”

El economista Julio Moreno dialogó con InformateSalta sobre el plan de financiación que lanzó el Gobierno Nacional para comprar televisores de 42, 50, 55 y 58 pulgadas, aires acondicionados, lavarropas, heladeras o celulares 4G de gama media y baja.

Moreno analizó que es una buena medida para congelar precios, pero “de entrada se está discriminando a las personas que tiene tarjetas y a las que no, a quienes tienen el límite suficiente para comprar electrodomésticos”.

El especialista analizó que “hay que evaluar qué porcentaje de aumento hay entre el pago de contado y el pago con tarjeta, sabemos que tiene el recargo cercano al 48%. Obviamente si la inflación va a ser del 100%, de entrada hay una diferencia de tasas”.

Sobre la diferencia de tasas, explicó que con la subvención del gobierno, los bancos no van a perder plata porque el gobierno está pagando la mitad de la diferencia de la tasa que le cobran al consumidor y la que paga el banco.

“Con una inflación del 7% y una tasa de interés del 48%, en 7 meses vas a cubrir la inflación y te quedan 23 meses más para pagar con una inflación que va aumentando. A la cuota numero 20 vas a estar pagando el precio de un paquete de galleta”, ejemplificó.

Mientras más cuotas hay en un esquema inflacionario, congelar las cuotas es positivo porque las ultimas cuotas son muy bajas. “Una vez que está congelado el precio, ese importe cada vez va a ser menor en el esquema de inflación, va a ser menor con respecto al precio posterior del producto”.

Moreno analizó que “es un incentivo al consumo pero no resuelve nada, no es para parar la inflación. Siguen dando medidas parches que no hacen a lo que realmente se necesita, parar la inflación con un plan totalmente planificado de políticas monetarias. Esto son pinches que no nos llevan a nada”.