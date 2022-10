¡Salteños, a ayudar! La maratón de HIRPACE será este domingo en parque Bicentenario

Si tenés o no planes para el fin de semana, algo de lo que no podés quedarte afuera es la ya tradicional maratón que realiza HIRPACE, la cual este año trae algunos cambios en su realización pero que igualmente sigue apostando a la solidaridad y al buen corazón de los salteños que siempre supieron acompañar con su presencia y con su buena voluntad.

Al respecto de esta actividad, Amalia Peralta, presidenta de la Comisión Directiva de la institución dialogó con Telefé Salta donde primeramente señaló que la expectativa por volver a vivir su maratón son muchas. “Esperamos que todos los salteños nos acompañen y estén del lado de nuestro chicos”, dijo primeramente antes de comentar una de las primeras variantes de este año.

“La maratón se hará en el parque de la Bicentenario, pero la gente no se tiene que preocupar, el transporte es gratis mientras tengan un detalle verde, que es la representación de la parálisis cerebral en el mundo”, anticipó Peralta sumando que tampoco habrá venta de pecheras para los que quieran sumarse a la maratón.

“Esta es la maratón de la solidaridad y la integración, caminamos todos hacia una meta feliz”

“Como hace 32 años cuando iniciábamos, salimos a la calle sin costo alguno, con las cosas como están ahora, con las circunstancias que estamos viviendo, nos han hecho pensar que debemos volver a ese momento, es la buena voluntad y el amor grande que nos tienen los salteños que acompañan a los chicos”, destacó la presidenta de la Comisión.

Por su parte Natalia Scarttezzini, directiva de la institución, extendió la invitación para no dejar de sumarse a un evento ya tradicional en el calendario, donde además habrá actividades como zumba y música con Dj’s. “La invitación es para toda la familia, se hace el 30 de septiembre las 10.00 en el parque, se puede colaborar llevando un alimento no perecedero para el comedor, pañales de adultos y quien quiera aportar con una donación, puede hacerlo al alias del CBU ‘somoshirpace’, para quienes no puedan asistir pero quieran ayudar”, concluyó.