Olmedo no descarta ser candidato a Gobernador en el 2023

El ex Diputado Nacional por Salta, Alfredo Olmedo, habló de cara a las elecciones en Salta que serán el próximo año.

Sobre posibles candidaturas, adelantó que no se sabe quién será el candidato a Gobernador por el frente de Juntos por el Cambio, que conforma su partido Ahora Patria. “Puede ser Nanni, Olmedo o Zapata. Yo no descarto la posibilidad de ser candidato. Lo que pasa es que nosotros salimos a hacernos presentes en la vía pública y la gente nos ve. No tenga dudas de que "Ahora Patria" va a estar presente en la fórmula de gobierno” dijo en diálogo con la colega Andrea Lazarte.

En este sentido, recordó que “Ahora Patria” le ganó la interna a Juntos por el Cambio, y aprovechó la oportunidad para hablar de la figura de Bettina Romero: “tengo excelente diálogo con la intendenta y con el padre; diría yo que sí la veo en Juntos por el Cambio. Bettina repetirá como intendente tiene todas las posibilidades”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que “la sociedad quiere un gobierno distinto y lo va a votar, el 80% está en contra del kirchnerismo”, y habló sobre figuras nacionales: “con Patricia Bullrich comparto la idea del Servicio Militar, con Javier Milei, lo de cerrar el Banco Central, pero sobre todo compartimos que el éxito empieza a las 6 de la mañana y no cortando la calle ni con los gremios”, dijo.