Rechazan pago de ganancias por jueces: "Hay una limitación constitucional difícil de superar"

Tras un arduo debate durante todo el martes, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó con 134 votos negativos que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias, artículo que se votó de forma particular dentro de las discusiones por el Presupuesto Nacional 2023 que ya consiguió la media sanción dentro del Congreso.

Al respecto de este ítem en particular InformateSalta dialogó con el exjuez federal, Miguel Medina, quien reflexionó sobre el debate pero también sobre este gravamen que finalmente no prosperó. “Hay una limitación constitucional que es muy difícil de superar, que habla de la imposibilidad de reducir las remuneraciones de los jueces mientras estén en funciones”, aseveró primeramente.

Dicho esto recordó que esta discusión se zanjó en 2017 cuando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación planteó que esa garantía constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones sería frente a los nuevos jueces que no habían percibido ninguna remuneración, a éstos se los podía afectar con el pago de las ganancias.

“Es lo que se viene haciendo desde 2017, hay una cantidad de jueces que es mínima por el momento, de la cantidad de jueces federales y nacionales del país, que están pagando ganancias desde hace años, con el resto se decidió que no era posible avanzar”, recalcó Medina.

Asimismo el ex juez rescató que dentro de la discusión parlamentaria, la oposición planteó que el tema se debata en el marco de una ley aparta y no dentro del presupuesto que tiene “un plazo de tiempo, un marco acotado, que es para el que se lo sanciona, no es el lugar adecuado para discutir un tema tan de fondo como éste”.

Por último subrayó que no estaría mal algún debate a futuro, aunque “no tiene sentido avanzar en el Congreso con una ley que tiene muy poca posibilidad de prosperar si llega a la Corte, que ya tiene un criterio, ya lo dijo en 2017, no puede avanzar en los jueces en funciones, sí sobre los nuevos”, dijo para concluir.

“Esta discusión, en este contexto, se repetiría, no hay motivos para que cambie, no debe ser muy distinta la forma de pensar de antes a la de ahora, el esquema de fondo sigue siendo el mismo”