Ríos & Asociados: Con la liberación de la cabecilla de la estafa prometen devolver el dinero

Hace algunas horas se conoció que el Tribunal de Impugnación, resolvió dictar la prisión domiciliaria de Cynthia Moya y Alejandra Párraga, señaladas como cabecillas de la estafa millonaria en el marco de la financiera Ríos & Asociados. Ahora su abogado, Facundo Burgos dijo que devolverán el dinero.

Mientras el Ministerio Público Fiscal asegura que la medida ocasionará un daño considerable a la investigación y la posibilidad de no recuperar el dinero robado, las mujeres esperan se firme el documento que les permitirá volver a su casa.

Pero, cómo se inició esta medida, fue porque su abogado, Facundo Burgos pidió el beneficio a cambio de la devolución del dinero a los más de 700 damnificados, a principios de septiembre. Aseguró también que la mujer tiene el capital para hacer la devolución.

“Si bien la resolución judicial del arresto domiciliario no manifiesta nada con respecto a los convenios, de devolución del dinero, nosotros vamos a cumplir, estuvimos en conversaciones con la señora Cynthia Moya y la defensa está totalmente convencida de que se va a comenzar la restitución del dinero”, dijo Burgos en diálogo con Somos salta.

Una vez que ella esté en su domicilio se va a comenzar a restituir el dinero que en su momento la fiscalía no quiso devolver.

Lejos de mostrar una postura conciliatoria, Burgos recordó que no hay denuncias por estafa en la causa y que la misma se inició de oficio. “Hay que tener en cuenta que en la causa Ríos & Asociados no existió ni una sola denuncia previa al allanamiento por lo tanto la culpa de que ese dinero no haya llegado a las personas no es de ellos sino de la fiscalía”.

Consultado sobre el volumen de deuda consideró que “son entre 800 y 1000 millones, la idea es que ese dinero llegue a cada una de las personas que aportaron”.

Sin embargo y en contrapartida la fiscalía consideró que la acusada podría eludir la acción de la justicia, en virtud de los contactos que tiene con efectivos de las fuerzas policiales y el supuesto monto de dinero que tendría en su resguardo para presumir que podría fugarse, y entorpecer la investigación de los hechos denunciados, y de la misma manera, intimidar a testigos y víctimas con promesas de reparación dineraria.

La UDEC se opuso por considerar que los contratos tenían un tinte extorsivo hacia las víctimas, por lo que dio intervención a la Fiscalía Penal 2. Además, detectó que los inmuebles ofrecidos en garantía eran inexistentes o afectados a bien de familia.

Abogado imputado

Facundo Burgos además de ser el defensor de Moya está imputado por prevaricato ya que el 3 de agosto de 2022 se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya, Alejandra Párraga y Antonella Leal.

Sobre esto dijo que. “Quiero aclarar, fue falsa, todos los colegas me apoyaron e inclusive se presentaron a declarar, yo voy a pedir mi sobreseimiento, tengo pruebas de mi inocencia”.