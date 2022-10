Con una netbook reciclada y un celular, crearon una innovadora propuesta

Un lector de InformateSalta se contactó con la redacción para dar a conocer su historia. Alejandro Arias se gana la vida vendiendo fundas personalizadas y coincidió con Santiago Carrizo que día a día sale a la calle a vender diferentes mercaderías.

Motivados por su amor por la música crearon una banda, Barra Libre, que próximamente lanzará un álbum con nueve canciones, todas producidas con una netbook reciclada y la ayuda de un celular.

"Santiago Carrizo es un excelente artista al que no le dieron la oportunidad de brillar, el creó la pista con una netbook del gobierno reciclada", aseguró Arias.

La computadora que usaron para producir las canciones

El grupo hace música de cumbia, reggaetón y trap. Los temas son originales y se pueden hacer gracias al apoyo de su entorno quienes les prestaron lo necesario para grabar el primer videoclip que ya puede disfrutarse en YouTube.

No es la primera vez que Alejandro Arias busca superarse así mismo, en el 2019 fue noticia por crear la campera que calefaccionaba. "Lamentablemente no pude llegar a ningún contacto y no salió adelante", aseguró.